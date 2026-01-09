En Venezuela cientos de familias continúan esperando la liberación de sus familiares, catalogados como presos políticos, pues luego del anuncio del Gobierno interino, y en voz del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación, no se ha cumplido en su totalidad.

Así lo denunció la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quien además señaló que solo un grupo, que no llega ni a la docena, ha sido liberado.

“Desde el CLIPPVE reiteramos que las excarcelaciones anunciadas el #8Ene como un supuesto gesto de “búsqueda de la paz” no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente. Hasta ahora, solo se ha confirmado la liberación de un número reducido de presos políticos —que no llega ni a la docena— del total de más de 1.000 personas detenidas por motivos políticos, mientras cientos de familias siguen esperando, muchas de ellas tras años de sufrimiento, angustia y revictimización”, se lee en un comunicado de la ONG.

Agrega que además de no cumplirse la medida anunciada, continúa “la opacidad institucional, la represión política, la falta de boletas, la incomunicación y decisiones arbitrarias como anunciar visitas en Rodeo I y Ramo Verde mientras se suspenden en Tocorón sin explicación pública”.

Recalcó la organización que seguirá movilizada hasta que todas las personas detenidas por motivos políticos sean liberadas, hasta que cese la represión y se respeten los derechos humanos.

Hay que recordar que Jorge Rodríguez anunció este jueves 8 de enero que “un número importante” de personas serían excarceladas.

Se pudo conocer que hasta el momento se han podido verificar la liberación de ocho personas, entre ellas cinco con ciudadanía española: José María Basoa (español), Andrés Martínez Adasme (español), Ernesto Gorbe (español), Miguel Moreno Da Pena (español), Rocío San Miguel (española-venezolana), Biaggio Pillieri, Enrique Márquez y Larry Osorio.