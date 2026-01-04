Nicolás Maduro Guerra, hijo del hoy capturado Nicolás Maduro, desde la clandestinidad, se pronunció sobre el operativo de Estados Unidos en suelo venezolano que terminó con el encarcelamiento de su padre y de Cilia Flores.

Fue por medio de una nota de voz, que fue difundida en algunos grupos de seguidores del Gobierno y cuya veracidad fue ratificada por el grupo cercano de Maduro Guerra a agencias internacionales.

En el audio le pide al chavismo salir adelante, “levantar las banderas de Hugo Chávez” para “traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores”.

“Yo aquí estoy firme, mi familia está firme y dura y nosotros vamos para adelante”, se le escucha decir en el audio al diputado de la Asamblea Nacional.

También admitió que está lleno de dolor y de rabia por lo ocurrido, pero que pese a eso se mantiene “firme” en la defensa del presidente.

“No van a poder, no joda, se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”, se le escucha decir en el audio.

El también vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aseveró que recibió llamadas de personas de distintas congregaciones religiosas que le manifestaron que el mandatario volverá a su país.

Relató que vivió el día sábado como “un día de ‘shock‘” pero que la militancia chavista saldrá a las calles en los próximos días.

“Vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político y militar con la máxima unidad”, exhortó. Alertó también que hay grupos que “quieren sembrar cizaña”: “No lo van a lograr, no pueden lograr sembrar dudas; después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará”.