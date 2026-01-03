Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, un ambiente de confusión e incertidumbre se apoderó de varias ciudades de Venezuela tras la circulación de versiones en redes sociales sobre la operación de Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Ante la falta de información oficial y la rápida propagación de rumores, cientos de ciudadanos recurrieron a las plataformas digitales como principal fuente informativa.

Sin embargo, la ausencia de información ha incrementado el nerviosismo colectivo, llevando a muchas personas a salir de manera preventiva a supermercados, farmacias y estaciones de servicio para abastecerse de productos básicos.

X @SedAzul Venezolanos hacen largas filas para comprar alimentos

En distintos videos difundidos en redes sociales se observan largas filas en establecimientos comerciales, especialmente en cadenas de mercado. Las imágenes fueron compartidas por cuentas informativas regionales y periodistas locales, quienes reportaron una alta afluencia de personas comprando agua, alimentos no perecederos y otros insumos esenciales.

Uno de los registros más comentados fue publicado desde el estado Carabobo por la periodista Heberlizeth González, donde se evidencian extensas filas desde primeras horas del día. En los audiovisuales también se menciona una situación similar en estaciones de servicio, donde conductores aguardaban para surtir combustible ante el temor de posibles alteraciones en la distribución.

Escenarios parecidos se reportaron en Caracas, Maracaibo y zonas fronterizas, donde el flujo de compradores aumentó de forma inusual. Usuarios en redes sociales describieron una capital “conmocionada” y marcada por la desinformación, lo que motivó a muchas familias a tomar medidas preventivas.

Es importante recalcar que muchos venezolanos no pueden celebrar por la persecución política que se ha evidenciado por parte del régimen venezolano. Además, para informarse se les hace muy difícil.

Así están los caraqueños tras la captura de Nicolás Maduro

🛒 SUPERMERCADOS LLENOS



Tras reportes de explosiones en distintas zonas del país y luego de que Donald Trump afirmara que “capturó a Maduro”, largas colas se registran este sábado 3ENE en supermercados de varias ciudades. pic.twitter.com/mWlj9tCzyH — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) January 3, 2026

#Ahora | Así están las colas en panaderías y abastos en Ruperto Lugo, Catia, en Caracas. 8:59 am.



"Ya yo he hecho mercado antes para esto, pero nos los hemos comido todo porque nunca pasaba. Me preocupa es que tengo un niño pequeño".



Apenas dos locales (panadería, supermercado… pic.twitter.com/nY71zwQemQ — TalCual (@DiarioTalCual) January 3, 2026

Así están en Maracaibo tras la captura de Nicolás Maduro

🇻🇪 La gente sale a comprar de forma generalizada en Maracaibo y otras zonas tras los ataques de EEUU. pic.twitter.com/hrrcb88JwR — LINARES(3I/Atlas 🚀👽) (@linaresnk) January 3, 2026

🇻🇪#AHORA - Venezolanos hacen filas en los supermercado del pais, en un intento de abastecerse en medio de la conmoncion que vive la nacion sudamericana.pic.twitter.com/ApQ8bYi3Oa — DatoWorld (@DatosAme24) January 3, 2026