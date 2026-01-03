Luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos en medio de un ataque armado ordenado por el presidente de Washington, Donald Trump.

Esto además ante la posibilidad de que varios altos funcionarios habrían sido objetivo de los ataques del ejército estadounidense. Por ahora, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es quien ha salido a hablar en voz del régimen, reivindicando la soberanía el vecino país y pidiendo pruebas de vida de Maduro.

En este sentido, lo que dice la Constitución de Venezuela tras la ausencia de Maduro, de acuerdo al Artículo 233 que define la falta absoluta por la muerte, la renuncia o la destitución por el Tribunal Supremo, es que el proceso de reemplazo varía según el momento del período presidencial en el que se encuentre el país, es decir si la falta ocurre en los primeros 4 años del periodo, el vicepresidente ejecutivo asume la presidencia temporalmente.

Luego se deben convocar a elecciones universales, directas y secretas dentro de los 30 días siguientes, y el nuevo presidente electo completará el período constitucional.

Pero si la falta ocurre en los últimos 2 años del periodo, el vicepresidente ejecutivo asume la Presidencia de la República hasta completar el período constitucional.

Pero según el Artículo 234, por si la situación se considera una falta temporal, el vicepresidente ejecutivo suple al presidente hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional por 90 días más.

O si la falta temporal se prolonga por más de 180 días, la Asamblea Nacional debe decidir si se declara la falta absoluta.

En Venezuela el orden de asunción sería, primero, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva; el presidente de la Asamblea Nacional, actualmente Jorge Rodríguez.

