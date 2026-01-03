El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a generar conversación en las redes sociales luego de referirse a la captura de Nicolás Maduro, difundiendo un registro audiovisual del pasado que rápidamente se volvió viral.
A través de sus redes sociales, Bukele compartió un fragmento de un antiguo pronunciamiento del exmandatario venezolano, en el que este lanzaba fuertes señalamientos en su contra y cuestionaba su liderazgo. El video corresponde a una intervención pública realizada fuera de Venezuela, donde Maduro defendía la solidez de su gobierno y descartaba cualquier presión externa.
“El que se mete con Venezuela se seca, Bukele”, dijo Maduro en ese momento. En aquella intervención, Maduro utilizaba un tono confrontativo para desacreditar a Bukele, acusándolo de actuar bajo intereses extranjeros y de intentar interferir en la relación histórica entre ambos países. El discurso incluía expresiones de confianza absoluta en la permanencia de su proyecto político y advertencias dirigidas a quienes, según él, se oponían a su administración.
Además de ese clip audiovisual publicó la foto oficial de Maduro bajo el mando de las autoridades estadounidenses en un avión rumbo a Nueva York.
La publicación desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo, críticas al régimen chavista y expresiones de expectativa frente a un posible cambio político en Venezuela.
“Tenías este video en los borradores preparado”, “El que escupe para arriba, en la cara le cae felicidades Venezuela” y “Dios guarda a los suyos mi hermano Nayib”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.