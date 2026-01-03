El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a generar conversación en las redes sociales luego de referirse a la captura de Nicolás Maduro, difundiendo un registro audiovisual del pasado que rápidamente se volvió viral.

A través de sus redes sociales, Bukele compartió un fragmento de un antiguo pronunciamiento del exmandatario venezolano, en el que este lanzaba fuertes señalamientos en su contra y cuestionaba su liderazgo. El video corresponde a una intervención pública realizada fuera de Venezuela, donde Maduro defendía la solidez de su gobierno y descartaba cualquier presión externa.

Bienvenido Velasco/EFE

“El que se mete con Venezuela se seca, Bukele”, dijo Maduro en ese momento. En aquella intervención, Maduro utilizaba un tono confrontativo para desacreditar a Bukele, acusándolo de actuar bajo intereses extranjeros y de intentar interferir en la relación histórica entre ambos países. El discurso incluía expresiones de confianza absoluta en la permanencia de su proyecto político y advertencias dirigidas a quienes, según él, se oponían a su administración.

Además de ese clip audiovisual publicó la foto oficial de Maduro bajo el mando de las autoridades estadounidenses en un avión rumbo a Nueva York.

La publicación desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo, críticas al régimen chavista y expresiones de expectativa frente a un posible cambio político en Venezuela.

@realDonaldTrump/Cortesía Donald Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

“Tenías este video en los borradores preparado”, “El que escupe para arriba, en la cara le cae felicidades Venezuela” y “Dios guarda a los suyos mi hermano Nayib”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.