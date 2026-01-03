En la madrugada de este sábado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque contra Venezuela y aseguró que el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, señaló, en rueda de prensa, que “estamos listos para un segundo ataque si es necesario”, y aseguró que Maduro “era el líder de una red responsable del narcotráfico”.

De igual manera, el mandatario estadounidense dio detalles sobre cómo fue capturado el líder chavista y afirmó que “parecía que estuviera listo esperando”.

Aseguró que tanto Maduro como Flores enfrentarán juntos a la justicia de Estados Unidos, ya que su país llevará a Venezuela a una “transición”.

Según Trump, “Maduro lideró grandes pandillas como el Tren de Aragua y se tomaron los Estados Unidos”, afirmación con la que justificó la intervención como una acción necesaria para la seguridad nacional norteamericana.

El mandatario también afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya no se encuentran en territorio venezolano. “Están en una embarcación rumbo a Nueva York o Miami”, declaró.

Trump indicó que, tras la captura, Estados Unidos asumiría un rol temporal en la administración del país. “Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y cuidadosa”, expresó, señalando que el objetivo sería restablecer el orden institucional en Venezuela.

Ademas, no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.

En relación con el desarrollo de la operación, el jefe de la Casa Blanca sostuvo que ninguna otra nación habría sido capaz de ejecutar una acción similar.

“Ninguna nación en el mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró todas las capacidades militares venezolanas quedaron sin poderío cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en la oscuridad de la noche”, afirmó.

Asimismo, Trump manifestó que el alcance militar del operativo, describiéndolo como una demostración sin precedentes del poder estadounidense.

“Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar extraordinaria en la capital de Venezuela. Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidenses en la historia de Estados Unidos”.

Asimismo, prometió que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela y para “gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país”.

También, el mandatario lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, señalando que “Él tiene fábricas e industrias donde se producen drogas, entonces es él quien tiene que cuidar su trasero”, en referencia a la responsabilidad que, según Trump, recaería sobre Petro en temas de narcotráfico regional.

Por otro lado, Donald Trump aseguró que la operación busca devolver a los ciudadanos lo que les pertenece, declarando que “paz, justicia, van a tener esa riqueza que deberían tener por mucho tiempo y que fue robada”, en alusión a los recursos y bienes del pueblo venezolano.

El jefe de estado también destacó la protección y fortaleza de su propio país, resaltando que “están muy protegidos porque nadie se va a meter con nosotros, y se lo dejamos saber, nadie se va a meter con nosotros”, en referencia al pueblo estadounidense y a la capacidad de defensa nacional.

Durante la rueda de prensa, también aclaró que Estados Unidos no está al tanto de la ubicación de la política opositora venezolana María Corina Machado, indicando que “no hemos hablado con ella”.

En relación con la política exterior y la guerra en Europa, Trump dijo sobre Vladimir Putin, “que bueno hablar de Putin”, y añadió que “no hablamos de Maduro”. Sin embargo, manifestó su desaprobación hacia el líder ruso, “no estoy muy feliz con Putin, está matando mucha gente”. Respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, Trump aseguró que “Rusia y Ucrania es una guerra de Biden y no mía”, y concluyó la rueda de prensa diciendo, “esa guerra ha sido baños de sangre y queremos que pare”.