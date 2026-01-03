Este sábado 3 de enero de 2026 varias aerolíneas suspendieron operaciones desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá hacia destinos del Caribe, una decisión tomada tras nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano.

El bloqueo se produce luego del operativo militar estadounidense que terminó con la detención de Nicolás Maduro y generó un escenario de alta incertidumbre en la región, especialmente en rutas que cruzan o tienen como destino territorio venezolano.

Autoridades aeronáuticas confirmaron que la suspensión responde a una alerta operacional emitida por Estados Unidos, la cual restringe el tránsito de aeronaves civiles en zonas estratégicas de Venezuela, particularmente en el eje costero central donde se ubica el principal aeropuerto internacional del país.

La Aeronáutica Civil confirmó que algunos vuelos con destino a Venezuela y a algunas islas del Caribe han sido cancelados o reprogramados. Este es el espacio aéreo del país actualmente. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/S7G7HfFi0H — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

La notificación, que entró en vigor a primeras horas del sábado 3 de enero, impide tanto vuelos comerciales como sobrevuelo de aeronaves, lo que obligó a cancelar trayectos programados desde Colombia hacia varios puntos del Caribe.

Después que se conoció esta advertencia las compañías aéreas comenzaron a retirar vuelos de sus itinerarios a medida que se confirmó la ampliación de las restricciones. Aerolíneas con operación regional optaron por detener cualquier trayecto que pudiera verse comprometido por el cierre aéreo.

Indicaron que la decisión busca evitar riesgos operacionales y cumplir con las disposiciones de seguridad internacional vigentes.

También quedaron interrumpidos vuelos especiales hacia Venezuela, entre ellos operaciones de traslado de ciudadanos que habían sido retomadas semanas atrás tras contactos diplomáticos bilaterales. Estas operaciones quedaron nuevamente congeladas sin una fecha clara de reactivación.