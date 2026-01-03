El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura registrada este sábado 3 de enero en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela.

La fotografía fue compartida por el mandatario estadounidense desde su cuanta de Truth.

En la imagen se observa al mandatario venezolano esposado de manos y con los ojos tapados con unas gafas oscuras. Además, portaba unas orejeras para aislar el ruido.

A Maduro se le observa usando una vestimenta deportiva de color gris y su mano derecha tiene una botella de agua.

En la publicación realizada por Trump también se lee: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”.

Minutos antes a la publicación, Trump reveló que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encontraban a bordo de en un buque militar que tiene como destino la ciudad de Nueva York.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

Aunque el mandatario no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

En la operación, Trump aseguró que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.

Según el mandatario estadounidense, Maduro se encontraba en una ubicación altamente fortificada, con puertas de acero y áreas de seguridad reforzadas. Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para cortar estructuras metálicas y búnkeres si era necesario, aunque finalmente no tuvieron que hacerlo debido a la rapidez del operativo.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, dijo.