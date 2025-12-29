Una pareja de novios de origen venezolano falleció este fin de semana en Tenerife, España, tras sufrir – cada uno – accidentes de moto ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, según informaron a EFE fuentes policiales.

Orimar, una mujer de 34 años, falleció el viernes por la tarde cuando la moto en la que viajaba colisionó con un autobús, en una autopista en el sur de Tenerife y su novio, Adrián, de 28 años, murió en la mañana del día siguiente en otro accidente.

En ese segundo siniestro se vio involucrado un vehículo, cuyo conductor ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente tras dar positivo en alcohol y drogas, confirmaron las fuentes policiales.

Los dos jóvenes, según publican los periódicos locales Diario de Avisos y El Día, eran de origen venezolano, mantenían una relación sentimental desde hace dos años y les unía, entre otros motivos, su pasión por las motos y los animales.

De hecho, Adrián sufrió el accidente mortal cuando se trasladaba al domicilio de su novia, fallecida el día anterior, para dar de comer a sus animales.

La muerte de los dos jóvenes causó gran conmoción en las islas del océano Atlántico por la fatídica casualidad, mientras que la comunidad motera mostró su solidaridad con las familias y prepara un homenaje.