El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría insinuado recientemente un posible ataque estadounidense en Venezuela al asegurar que su país eliminó “una gran instalación” la semana pasada, en el marco de la ofensiva de su administración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Le puede interesar: Seis personas asesinadas, entre ellas una menor de dos años, en ataque armado en Ecuador

La declaración fue hecha el pasado viernes, 26 de diciembre, durante una entrevista radial en Nueva York, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de una operación militar en suelo venezolano.

Trump hizo la afirmación en conversación con John Catsimatidis, empresario multimillonario, aliado político del mandatario y propietario de la emisora WABC de Nueva York. En ese espacio, el presidente sostuvo que Estados Unidos había eliminado “una gran instalación”, sin precisar ubicación, alcance ni responsables de la acción.

Vea aquí: Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

La declaración generó interrogantes, debido a que muchos interpretaron las palabras del mandatario como una alusión a un posible ataque en territorio venezolano, aun cuando no estuvo acompañada de anuncios formales por parte del Gobierno estadounidense ni de reportes militares públicos.

Qué dice ‘The New York Times’

De acuerdo con el diario estadounidense ‘The New York Times’: “funcionarios estadounidenses dijeron que Trump se refería a una instalación de drogas en Venezuela y que fue eliminada, pero no proporcionó detalles”.

Lea también: Al menos nueve muertos en enfrentamientos de la Policía turca con supuestos terroristas

Pese a esa versión, el medio también señaló que no se ofrecieron pruebas ni información adicional que permitiera verificar el supuesto ataque.

Silencio oficial de agencias y Fuerzas Armadas

Tras las declaraciones del presidente, funcionarios militares indicaron que no tenían información que compartir sobre una operación de ese tipo.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) se negó a hacer comentarios, mientras que la Casa Blanca tampoco emitió pronunciamientos oficiales que confirmaran o desmintieran lo dicho por Trump.

Le sugerimos: El Kremlin afirma que Putin hablará pronto por teléfono con Trump

Hasta ahora, no existe informe público que respalde la insinuación de un ataque estadounidense en Venezuela.

¿Hay un cambio de estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela?

Las afirmaciones de Trump sugieren un posible giro en la estrategia de su administración frente a Venezuela. Analistas consideran que el discurso podría apuntar a un paso más allá de la interceptación marítima de cargamentos, utilizada hasta semanas anteriores, hacia eventuales operaciones directas en territorio venezolano.

En otras noticias: Al menos 13 muertos y 98 heridos tras descarrilamiento del tren Interoceánico en México

Sin embargo, nuevamente, nada de esto ha sido confirmado por la Casa Blanca.

Frente al eventual ataque mencionado por el mandatario estadounidense, no hay reportes oficiales ni comunicados que confirmen o desmientan la supuesta acción. Tampoco se han conocido reacciones formales por parte del Gobierno venezolano en relación con estas declaraciones.