Al menos nueve personas -tres policías y seis supuestos militantes del grupo terrorista ‘Estado Islámico’ (EI)- murieron este lunes, y otros nueve agentes del orden resultaron heridos, en un enfrentamiento armado en el noroeste de Turquía, según el ministro del Interior del país, Ali Yerlikaya.

“Tres heroicos policías murieron y ocho policías y un guardia resultaron heridos”, dijo Yerlikaya en una rueda de prensa televisada en directo, antes de afirmar que “seis terroristas han sido matados”.

Según la agencia Anadolu el enfrentamiento se produjo en una operación lanzada a las 02:00 hora local (23.00 GMT del domingo) por la Policía de la provincia de Yalova, con el apoyo de unidades especiales de la vecina provincia de Bursa, en la carretera a la aldea de Elmalik, contra una supuesta célula del EI.

Los agentes policiales fueron atacados a tiros desde el interior de una vivienda donde, además de supuestos “terroristas”, había cinco mujeres y seis niños, que “fueron liberados vivos”, explicó Yerlikaya.

Los seis presuntos miembros del EI muertos eran todos de nacionalidad turca, añadió.

Tras desatarse el enfrentamiento las fuerzas de seguridad cercaron la aldea de Elmalik, le cortaron el suministro de gas y electricidad y ordenaron el cierre de las escuelas en la zona.

Además, la Presidencia del país prohibió transmitir imágenes del lugar por televisión y advirtió de que solo se permitía difundir información oficial.

En total, la operación policial duró casi ocho horas.

Durante las dos últimas semanas la Policía turca ha realizado varias operaciones dirigidas contra el EI después de que los servicios de inteligencia turcos advirtieran de que el grupo yihadista planeaba atentados durante el periodo de Navidad y Año Nuevo.

En un comunicado emitido el jueves pasado la Fiscalía General de Estambul informó de redadas en 127 domicilios, con 137 personas detenidas por sospecha de pertenecer al EI, así como la incautación de pistolas, municiones y documentos.

Los medios turcos ya habían informado de las alertas de los servicios de inteligencia sobre ataques coordinados con explosivos transportados por vehículos en zonas públicas concurridas, que el EI habría planeando para estos días.