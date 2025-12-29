Seis personas, entre ellas una menor de dos años, fueron asesinadas este domingo en un ataque armado ocurrido en el municipio costero de Puerto López, de la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador.

El coronel Wladimir Acurio, jefe policial de Manabí, dijo que hombres con fusiles a bordo de una camioneta negra y dos motocicletas llegaron hasta una zona del malecón de Puerto López y “dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos”.

Además de los seis asesinados, otras tres personas quedaron heridas producto del ataque armado.

Acurio indicó que tras los primeros operativos pudieron encontrar una de las motocicletas que fue presuntamente utilizada por quienes perpetraron el ataque y que equipos especializados estaban realizando varios allanamientos para poder capturar a los que “están tratando de generar el miedo y la zozobra” en Puerto López y en Manabí.

Al menos otras tres personas habrían sido asesinadas desde el sábado en el mismo municipio, según informaron medios locales.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo horas más tarde que la Policía estaba “desplegada en todo el cantón para identificar y capturar a los responsables de los hechos ocurridos esta mañana”.

“No habrá impunidad. Los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten”, escribió Reimberg en su cuenta de la red social X.

El funcionario, quién llegó hasta Puerto López, añadió que el Estado “actuará con toda su fuerza” y que no descansarán hasta llevar a los culpables a “donde merecen estar: en la cárcel”.

Manabí es una de las cinco provincias que está bajo un estado de excepción decretado en noviembre por el presidente Daniel Noboa debido a los altos índices de violencia criminal.

Además, Ecuador vive desde 2024 bajo un “conflicto armado interno” declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes de los últimos años en el país andino, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora.