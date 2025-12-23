Japón enfrentó un nuevo contratiempo en su programa espacial luego de que fracasara el lanzamiento del sexto satélite de geolocalización Michibiki, transportado por el cohete H3.

El despegue se realizó desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, pero la misión no logró cumplir sus objetivos debido a una falla técnica durante el vuelo.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) informó que, aunque el lanzamiento se desarrolló con normalidad en sus primeras fases, la propulsión de la segunda etapa del cohete se detuvo antes de lo previsto. Esto impidió que el satélite alcanzara la órbita programada, situada a unos 400 kilómetros de la superficie terrestre.

🚀 JAXA lanzó con éxito el satélite Michibiki 5 a bordo del H3-22S desde Tanegashima, Japón.

Otro paso clave para la navegación regional. pic.twitter.com/BOF2X0Zd3h — Explorando el Espacio (Dariem H.) (@ExplorandoE) December 22, 2025

La misión Michibiki estaba prevista inicialmente para el 7 de diciembre, pero fue aplazada en dos oportunidades debido a anomalías detectadas tanto en la plataforma de lanzamiento como en el propio cohete H3. Pese a los ajustes realizados, el problema reapareció durante la ejecución definitiva de la misión.

Según JAXA, aún no se ha podido confirmar si el satélite llegó a separarse completamente del cohete ni cuál es su ubicación actual, lo que mantiene en incertidumbre el estado del dispositivo.

Por su parte, el presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, calificó el incidente como “extremadamente desafortunado” y anunció la creación de un equipo especial de investigación para esclarecer las causas del fallo. Además, la agencia decidió suspender futuros lanzamientos hasta contar con resultados concluyentes.

Asimismo, Masashi Okada, responsable del lanzamiento, reconoció que el organismo no dispone de información suficiente sobre el estado final del satélite, lo que refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema.