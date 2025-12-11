La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025, ya está en Oslo, Noruega, y saldrá a saludar a los presentes alrededor del hotel Grand Hotel, según confirmó su propio partido, Vente Venezuela.

Esta será su primera aparición pública desde que salió de la clandestinidad y después de que su hija, Ana Corina Sosa, recibiera en su nombre el galardón. Machado había permanecido meses alejada de los medios por amenazas contra su vida.

Desde Oslo se conoció que no se tratará de una rueda de prensa oficial de la organización del Nobel, pero se espera que salude y diga algunas palabras, este miércoles a las 09:15 GMT,(8:00 de la noche, hora Colombia).

Se espera que como parte de la agenda pautada por la organización del Nobel la líder venezolana declare en una rueda de prensa este jueves 11 de diciembre, a las 4 de la mañana, hora colombiana.

En la ceremonia de entrega del premio, Sosa leyó un discurso escrito por su madre, en el que resaltó lo importante que “debemos estar dispuestos a luchar por la libertad” y destacó que Machado regresará pronto a su país para continuar su compromiso con la democracia.

La presencia de figuras de alto perfil de América Latina, como los presidentes de Argentina, Ecuador, Panamá y Paraguay, manifestaron la atención internacional sobre la situación política en Venezuela y la relevancia del premio.

El reconocimiento a Machado llega tras años de persecución política, descalificaciones y prohibiciones que le impidieron participar en elecciones presidenciales, así como tras la represión generalizada de la oposición en Venezuela.