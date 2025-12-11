Los feligreses de una parroquia ubicada en un pequeño pueblo de México reportaron esta semana un hallazgo “milagroso”. Se trata de la supuesta aparición del rostro de Jesucristo en una de las paredes del atrio del templo católico.

Según medios locales, el hallazgo se registró el pasado 9 de diciembre en la iglesia del pueblo San Pablo Coapan, ubicado en el municipio de Naolinco, estado de Veracruz, al este de México.

Unas manchas oscuras y grietas en la pared captaron la atención de algunas personas, quienes aseguraron ver claramente la imagen del Padre Jesús del Consuelo. De inmediato le tomaron fotografías y videos que luego tomaron fuerza en redes sociales, pues cientos de internautas coincidieron con su teoría.

Facebook: San Pablo Coapan

El Padre Jesús del Consuelo es una obra anónima que miles de fieles católicos veneran, principalmente en Guatemala, Ecuador y México, donde es una de las figuras principales durante procesiones.

La imagen inspira esperanza en los creyentes, ya que simboliza el consuelo y la misericordia de Dios, por lo que es bastante popular en época de Semana Santa, cuando se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

La obra representa a Jesús con la cruz a cuestas y con la corona de espinas en su cabeza, como lucía horas antes de ser asesinado.

Se dice que la imagen fue creada en el siglo XVlll por un autor anónimo en España. Dio mucho de qué hablar en 1995 por su supuesta restauración sin haber sido intervenida.

Ahora en el estado mexicano de Veracruz están investigando la aparición del rostro del Padre Jesús del Consuelo precisamente en una parroquia.

Un vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, ciudad capital de Veracruz, dijo al medio local ‘NMás’ que este hecho va a ser investigado por la Iglesia.

“Al párroco le toca verificar la autenticidad, entonces es un proceso de investigación, y estamos en el inicio, porque siempre así pasa en la iglesia. ¿Sí puede darse que sea una aparición real? Sí, sí, pues, son apariciones que pueden ser reales, pero vamos a esperar hasta que el párroco, que es el padre José Luis Castillo Viveros, pues haga todas las investigaciones", sostuvo.