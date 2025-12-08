Legisladores y comentaristas en los medios de comunicación incrementan la presión sobre la Administración de Donald Trump para que haga público el video del segundo ataque que acabó con la vida de los supervivientes de un bombardeo momentos antes contra una lancha que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe, el pasado 2 de septiembre.

Trump, quien aseguró la semana pasada que el Pentágono publicaría las imágenes del segundo bombardeo, negó este lunes haber hecho tal afirmación y dejó la decisión en manos del secretario de Guerra de su Gobierno, Pete Hegseth.

“Yo no dije eso, son noticias falsas de la cadena ABC”, afirmó tras ser cuestionado por la divulgación del vídeo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Lo que quiera hacer Hegseth me parecerá bien”, añadió.

Trump insistió en que con cada embarcación que las Fuerzas Armadas derriban “se salvan 25.000 vidas de ciudadanos estadounidenses”.

La Administración Trump difundió en su momento las imágenes del primer ataque contra la embarcación, pero no las del segundo ataque contra los supervivientes.

Congresistas demócratas anunciaron este lunes estar trabajando en una legislación que obligaría al jefe del Pentágono a compartir dichas imágenes.

Se espera que la Cámara de Representantes, con una ajustada mayoría republicana, vote el proyecto de ley esta semana.

Tras la visualización de las imágenes a puerta cerrada, varios legisladores describieron los acontecimientos como “profundamente inquietantes”.

Este sábado, Hegseth, quien sostiene que no supervisó esa operación sino el almirante Frank Bradley, expresó su preocupación por la posibilidad de que la publicación del video exponga fuentes y métodos vinculados a una operación en curso.

Este ataque ha puesto en tela de juicio la campaña militar ordenada por Trump en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo ‘Lanza del Sur’ han hundido más de 22 lanchas adjudicadas a organizaciones criminales sin presentar pruebas y acabado con la vida de 80 tripulantes.