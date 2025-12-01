Un oficinista de 40 años, llamado William Li, es uno de los sobrevivientes del devastador incendio que la semana pasada arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong, en el sureste de China, dejando un saldo hasta ahora de 151 muertos.

En diálogo con el periódico chino ‘South China Morning Post’, William Li contó los aterradores momentos que vivió cuando las llamas estaban consumiendo los edificios residenciales, en la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre.

LEUNG MAN HEI/EFE Imagen del complejo residencial que sufrió incendio en Hong Kong.

William Li estaba disfrutando de su día libre de trabajo en su apartamento, mientras su esposa sí laboraba por fuera. Estando solo en su residencia, el oficinista tuvo que lidiar con el temor de morir calcinado.

De acuerdo con su relato, su esposa le hizo una llamada alertándole sobre rumores de un incendio en el complejo residencial donde ambos vivían juntos. Hasta ese momento, William Li no había escuchado explosiones ni gritos.

Fue cuando abrió la puerta de su apartamento que se percató del humo: “Todo se volvió negro ante mis ojos. Pensé: estoy en serios problemas”, dijo a ‘South China Morning Post’.

Cerró rápidamente la puerta y comenzó a planear una salida, pero ya el incendio estaba bastante propagado y a través de las ventanas se podía ver la magnitud de la conflagración, por lo que se sintió atrapado.

LEUNG MAN HEI/EFE Imagen del complejo residencial que sufrió incendio en Hong Kong.

Para evitar que el humo siguiera entrando a su domicilio, William Li mojó unas toallas y con estas bloqueó el espacio que queda entre las puertas y el suelo. Enseguida hizo dos llamadas: a la Policía y a su esposa, diciéndoles que no podía salir del edificio.

En medio de la angustia, William Li escuchó voces en el pasillo y no dudó en salir a verificar si alguien necesitaba ayuda. Se encontró con dos vecinos, al parecer de la tercera edad, que habían salido de su apartamento luego de que sus ventanas explotaran por el calor del fuego.

Decidió entonces auxiliarlos brindándoles refugio en su apartamento, pero las llamas también se iban acercando a sus ventanas, y cuando estas se rompieran el fuego también los iba a alcanzar a ellos.

Desesperado y casi sin esperanzas, William Li llamó a sus amigos para pedirles que cuidaran de su familia en caso de que él muriera ese día por el incendio.

MAY JAMES/EFE Imagen del complejo residencial que sufrió incendio en Hong Kong.

Pasaron dos largas horas hasta que recibieron ayuda. Los bomberos llegaron con una escalera para sacarlos del apartamento.

El personal de socorro acercó la escalera al andamio que se encontraba cerca de la ventana del apartamento de William Li y por allí bajaron primero los adultos mayores y luego el oficinista, mientras los bomberos les rociaban agua helada para protegerlos del fuego.

Tras ser rescatado, el hombre se reencontró con su pareja y sus dos hijos: “Mi esposa lloró hasta que sus lágrimas se secaron por completo”, recordó durante la entrevista.

William Li spoke with the Post about the terrifying moments when he realised he was trapped by the blaze. He described his failed attempts to escape and the agonising wait for rescue. pic.twitter.com/kFqjpjg9TI — South China Morning Post (@SCMPNews) November 29, 2025

Por este incendio las autoridades chinas han detenido a trece personas por presunto homicidio imprudente, en medio de una investigación penal conjunta de la Policía hongkonesa y la Comisión Independiente contra la Corrupción que apunta a graves irregularidades en las obras de rehabilitación exterior.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, detalló que los indicios revelan una sustitución fraudulenta tras los daños estructurales provocados por el supertifón Ragasa, registrado en la excolonia británica el pasado julio.

Los responsables habrían adquirido grandes partidas de red sintética no clasificada como ignífuga y, para sortear los controles, colocaron material homologado solo en zonas de fácil acceso –zócalo y pies de andamio–, reservando la red no resistente a las llamas para las superficies superiores, únicamente verificables mediante equipos de altura de los bomberos.

MAY JAMES/EFE Imagen del complejo residencial que sufrió incendio en Hong Kong.

La Unidad de Investigación Criminal del Cuerpo de Bomberos ha intervenido planos de obra, albaranes de suministro y restos físicos de las estructuras auxiliares.

Al mismo tiempo, un equipo técnico del Negociado de Vivienda somete a ensayo los paneles de aislamiento térmico de fachadas y rastrea si el proveedor implicado distribuyó lotes similares en otros contratos de rehabilitación integral en la región administrativa especial, según medios locales.

El incendio, originado el miércoles por la tarde y declarado extinguido en la madrugada del viernes, se propagó con extrema rapidez a siete de las ocho torres del conjunto residencial, concebido para unos 4.600 habitantes.