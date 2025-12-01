El Departamento de Policía de Vancouver, una ciudad del estado de Washington, Estados Unidos, difundió un video en el cual se nota que un conductor de plataforma ayuda a huir a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja.

El hecho se registró en la madrugada del 15 de noviembre. Un hombre persiguió y embistió repetidamente al vehículo de transporte por aplicación que llevaba a su esposa.

De acuerdo a la Policía, el esposo de la mujer chocó intencionalmente al automóvil al menos unas cuatro veces por la parte trasera, causando daños severos. También se lee en el informe que en uno de los choques el carro casi sale de la vía.

Tras los impactos, el conductor de plataforma que llevaba a la mujer logró escapar de la persecución y llegó a una estación de Policía para ponerse a salvo junto a la pasajera.

El conductor sufrió heridas y fue trasladado a un hospital. La Policía informó que el caso es relacionado con violencia doméstica que estaba sufriendo la mujer pasajera por parte de su pareja.

La Policía de Vancouver, a través de Facebook, agradeció y destacó la valentía del conductor por su reacción rápida que evitó probablemente una tragedia.

Hasta el momento, el sospechoso del ataque permanece prófugo. La Policía lo tiene identificado y adelantan las investigaciones para dar con su paradero. El nombre del atacante no fue revelado por las autoridades.