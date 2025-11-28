La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que el Ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en el país, próximo a la costa de Venezuela.

El radar se ubica en la isla de Tobago y tiene el objetivo de monitorear actividades dentro y fuera del país, según las declaraciones de Persad-Bissessar publicadas este viernes por los medios locales.

Persad-Bissessar señaló que las tropas estadounidenses siguen en el país y que han estado colaborando en la modernización del aeropuerto y la vigilancia en Tobago, pese a que el miércoles afirmó que los marines ya se habían marchado.

“La instalación nos ayudará a mejorar nuestra vigilancia de los narcotraficantes en nuestras aguas”, dijo la primera ministra, con un discurso similar al utilizado por Washington en esta crisis con Venezuela.

Su confirmación se produjo después de que la ciudadanía informara haber visto marines estadounidenses en un popular hotel de Tobago y de que las plataformas de seguimiento de vuelos también detectaran el aterrizaje de aeronaves militares en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson.

Alrededor de 350 efectivos de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina realizaron ejercicios de entrenamiento conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre.

El pasado martes, Persad-Bissessar se reunió con el jefe del Estado Mayor de EE. UU., Dan Caine, para hablar sobre los desafíos de seguridad regional y las actividades de las organizaciones criminales transnacionales.

Un día después, la primera ministra de Trinidad y Tobago aseguró que EE. UU. no ha solicitado a su país ser “base para ninguna guerra contra Venezuela”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, exhibió el músculo de su aviación y llamó a defender el territorio.