Una mujer murió y un niño resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano contra una vivienda en la región fronteriza de Bélgorod, en Rusia, informó este viernes el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Leer más: En 20 municipios regirá el pico y placa unificado para motos

“En la localidad Dragúnskoye del distrito Belgorodski murió una mujer tras el ataque de un dron contra una vivienda particular. Un niño de cinco años resultó herido”, escribió en Telegram.

Según Gladkov, el niño “con quemaduras en la cara y el cuerpo fue trasladado por una ambulancia al hospital pediátrico regional”.

A consecuencia de los ataques de drones en esta localidad se incendió una casa y el equipamiento en una empresa, que los bomberos intentan sofocar, añadió.

Ver también: ¿Por qué discutieron Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos? Aquí está el motivo y lo que se dijeron

Las regiones fronterizas rusas de Bélgorod y Kursk han sido las más afectadas durante la guerra, ya que son atacadas prácticamente a diario por drones y la artillería ucraniana.