Tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”, varias aerolíneas venezolanas reportan este lunes afectaciones en sus operaciones.

La aerolínea Estelar suspendió sus vuelos en la ruta Madrid-Caracas-Madrid desde este 24 de noviembre hasta el próximo viernes 28 de noviembre, “debido a motivos operacionales de nuestro proveedor aéreo IBEROJET”, se lee en el comunicado.

De igual manera, la aerolínea venezolana Laser se vio obligada a reprogramar su vuelo previsto para este lunes con destino a Madrid, debido a afectaciones “operacionales” reportadas por “nuestra empresa aliada Plus Ultra”.

Asimismo, la aerolínea Laser Airlines indicó que “todos los pasajeros afectados por esta reprogramación serán reubicados para el jueves 27 de noviembre”, añade el comunicado.

Cabe recordar que hasta el momento ya son siete aerolíneas internacionales las que han cancelado sus rutas hacia Venezuela en los últimos días: Avianca, GOL, Iberia, TAP, Turkish Airlines, Caribbean y Latam.