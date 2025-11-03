El mundo del ciclismo está de luto tras el asesinato de la excampeona de pista, Cindy Morvan, registrado el pasado viernes 31 de octubre en el hall de su edificio en Calais, Francia. La mujer de 39 años y madre de dos hijos, recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

Leer más: Caso Valeria Márquez: nuevo señalado como posible autor intelectual del asesinato podría ser un familiar cercano

De acuerdo con las autoridades, la autora del crimen sería la actual pareja de su exesposo, quien atentó contra su vida pocas horas después. La agresora fue encontrada muerta en el interior de su carro; además dejó una carta en la reconocía haber cometido el crimen contra exdeportista.

Cindy Morvan era reconocida no solo por sus logros montando bicicleta, sino también por su apoyo al ciclismo femenino en la región de Hauts-de-France.

Lea además: Capturan a pastor acusado de abusar sexualmente de varias menores, incluidas sus hijas

Sobre el caso, el fiscal adjunto de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, afirmó que la criminal uso un arma “de gran calibre”.

“Las dos mujeres mantenían una relación extremadamente tensa, con reproches importantes”, explicó Leleu.

Tras confirmarse la lamentable noticia, la Federación Francesa de Ciclismo (FFC) expresó su dolor por la pérdida de tan destacada figura del deporte.

“Cindy Morvan, voluntaria apasionada y entregada a nuestro deporte durante muchos años, falleció en circunstancias particularmente trágicas. Graduada del UVC Calais, excampeona francesa de pista y entrenadora titulada, estaba profundamente comprometida con el desarrollo del ciclismo femenino en el Nord Pas de Calais”, expresó la FFC.

Lea acá: Este país amenazó con la prohibición de Shein por venta de muñecas sexuales “con apariencia infantil”

“La federación francesa de Cyclisme envía sus más sinceras condolencias a sus familiares y familiares, diciendo NO a cualquier forma de violencia. Cindy, no te olvidaremos y te enviamos un pensamiento especial a tus dos hijos.”, puntualizó.

Vale mencionar, que tras retirarse de la competición, Cindy Morvan, se vinculó al Union Vélo Club Calais, donde lideró programas de formación.

“Cindy era una persona entregada y apasionada cuyo compromiso dejó huella en la escuela de ciclismo. Sabía transmitir su amor por el ciclismo y sus valores deportivos a nuestros jóvenes ciclistas”, escribió el Club.

Lea también: Falleció mujer trans samaria que había caído desde un cuarto piso en España

Asimismo, la francesa Marion Norbert Riberolle, actual corredora del equipo Crelan-Corendon, decidió dedicar su actuación en la Rapencross de Lokeren a Cindy Morvan.

“Cuando aún vivía en Francia, ella me ayudó mucho a convertirme en ciclista. Me enteré ayer de su muerte y estoy destrozada. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que debemos decir no a la violencia. Mis pensamientos están con ella y sus seres queridos”, dijo en diálogo con Sporza.