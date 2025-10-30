El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este miércoles que el ciudadano que pida una invasión del país “está renunciando” a su nacionalidad, algo que, dijo, decidirá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado una “consideración constitucional” para retirársela a quien “se sume” a este tipo de operación extranjera, de lo que acusa al opositor Leopoldo López.

Cabello señaló que la solicitud del jefe de Estado se basa en el artículo 130 de la Constitución, el cual señala que los venezolanos “tienen el deber de honrar y defender a la patria”, así como de “resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

Y si bien el artículo 35 establece que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”, el ministro chavista citó el 36, que permite la renuncia, y dijo que una persona la puede presentar pública o “explícitamente” con “sus acciones”, algo que este artículo no señala.

La carta magna solo dice, en su artículo 36, que “se puede renunciar a la nacionalidad venezolana”, e indica los requerimientos para recuperarla, bien sea por nacimiento o por naturalización.

Sin embargo, Cabello expresó: “Quien pida la invasión de su propio país se está alistando en un ejército extranjero y está renunciando, de manera tácita y explícita, a la nacionalidad. No necesita que nadie se la quite, ya está renunciando”.

“Cuando usted decide enrolarse en un ejército enemigo a su patria, usted está renunciando tácitamente a esa nacionalidad”, insistió el también número dos del chavismo, quien acusó de esto a López.

Sobre tomar la misma medida contra otras personas, solo dijo que “todo tiene sus tiempos”.

Maduro informó este miércoles que ha solicitado al TSJ una “consideración constitucional” para quitar la nacionalidad a todo “vendepatria” que “se sume a un ejército extranjero imperialista para invadir” al país.

El gobernante acusó a López de estar “pidiendo que el ejército ‘gringo’ (estadounidense) se meta” en Venezuela, en un contexto marcado por el despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe cerca de la nación petrolera.

Según el mandatario, el objetivo de su solicitud es que el Supremo “autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle, de acuerdo a la ley y a la Constitución”, a quien se preste a una invasión.

La solicitud de Nicolás Maduro se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de EE. UU.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro.