El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que “no va a perder tiempo” reuniéndose con su homólogo ruso, Vladímir Putin, si no está seguro de que se va a llegar a un acuerdo sobre la guerra con Ucrania.

“Tengo que estar seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo”, advirtió el mandatario a la prensa en medio de una breve parada técnica en Catar como parte de su viaje oficial a Asia.

El distanciamiento entre Trump y Putin creció esta semana, después de que EE.UU. aprobara sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft.

“Siempre he tenido una excelente relación con Vladimir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante”, subrayó el presidente estadounidense sobre las conversaciones para terminar con la guerra.

Trump admitió que había pensado que lograría la paz entre Ucrania y Rusia antes del acuerdo conseguido en Medio Oriente.

El mandatario hizo un recuento de los pactos en los que ha intervenido, como el logrado en agosto pasado entre Azerbaiyán y Armenia, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

“De hecho, Putin me dijo por teléfono: ‘¡Vaya, eso fue increíble!’, porque todos intentaron lograrlo y no pudieron”, recordó Trump sobre una conversación con el líder ruso con respecto al pacto firmado por los dos líderes del Cáucaso en la Casa Blanca.

Ante la decepción de no haber logrado aún un acuerdo entre Rusia y Ucrania, el presidente estadounidense advirtió que “hay mucho odio” entre ambos países.

Tras diez meses en la Casa Blanca y sin acuerdo, Trump castigó la negativa del Kremlin a cesar los combates en Ucrania, aunque las restricciones no entrarán en vigor sino hasta el próximo 21 de noviembre.

El asesor de Putin para la cooperación económica con la Casa Blanca, Kiril Dmítriev, llegó a Estados Unidos para reunirse con su colega, Steve Witkoff, y con otros representantes de la Administración estadounidense.

Este sábado habló con varios medios estadounidenses como CNN o FOX, en donde defendió “los progresos” logrados por Trump, en comparación con su antecesor, Joe Biden.