Horas después de la inclusión del presidente Gustavo Petro; su hijo, Nicolás Petro Burgos; la primera dama, Verónica Alcocer; y su mano derecha y ministro del Interior, Armando Benedetti, el Departamento de Estado de EE. UU. oficializó la suspensión de la ayuda económica a Colombia que tiene como fin la lucha contra las drogas.

La dependencia de la Casa Blanca reiteró lo que Trump ha repetido: “Colombia está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas”. Sumado a ello, “Petro ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de sus políticas fallidas”.

“Estados Unidos no ignorará el apaciguamiento y el envalentonamiento de Petro hacia los narcoterroristas. Nos comprometemos a llevar a los terroristas y narcotraficantes ante la justicia y a impedir que drogas ilegales letales entren en nuestro país. No debe haber impunidad para los narcotraficantes ni para los actos de terrorismo o violencia perpetrados por grupos armados criminales”, precisaron.

Así las cosas, Estados Unidos decidió no certificar a Colombia para cierta asistencia del año fiscal 2025 amparados bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024.

“Las designaciones de hoy se tomaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción”, especificó el Departamento de Estado en un comunicado.

Fueron claros en decir que la suspensión no implica darle la espalda a las fuerzas de seguridad colombianas, al sector judicial y a los funcionarios departamentales y municipales, sino que su “firme apoyo” continuará.

“La decisión de hoy no refleja la situación de estas instituciones, sino las fallas e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo", acotaron.

La noticia llega cuando los lazos entre Bogotá y Washington, históricamente sólidos en comercio, cooperación militar y asistencia económica, atraviesan uno de sus peores momentos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

La nueva crisis escaló el domingo pasado cuando el mandatario estadounidense acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia, alegando su supuesta inacción frente a la lucha antidrogas.

El tono subió aún más el miércoles, cuando Trump lo llamó “un matón y un mal tipo” y advirtió que podría tomar “medidas muy serias” contra el país.

Washington anunció, además, sobre dos nuevos ataques a lanchas en el Pacífico, cerca de las costas colombianas, que supuestamente transportaban droga, algo que el líder izquierdista ha criticado y que ha calificado de “ejecuciones extrajudiciales” ocurridas en el mar Caribe y en el que estuvo envuelto un colombiano que se recupera luego de haber sobrevivido a uno de los múltiples ataques.