Momentos de pánico vivieron residentes y turistas en Huntington Beach, California, este sábado 11 de octubre, luego de que un helicóptero perdiera el control y se estrellara en una zona residencial, cerca de la playa. El impactante suceso quedó registrado en video por testigos que se encontraban en el lugar.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa cómo la aeronave gira sin control antes de caer contra un grupo de árboles, a escasos metros de varias viviendas y de personas que disfrutaban del día en la playa.

El estruendo del impacto estremeció a quienes estaban en la zona. Decenas de personas huyeron del lugar por seguridad, mientras otros se acercaron para tratar de auxiliar a los ocupantes del helicóptero.

Los servicios de emergencia llegaron al sitio en cuestión de minutos. Bomberos y paramédicos acordonaron el área, atendieron la situación y controlaron un pequeño incendio que se originó tras el choque.

Hasta el momento las autoridades locales no han confirmado el número de heridos ni el estado de los tripulantes del helicóptero. Sin embargo, la Policía de Huntington Beach informó que la respuesta médica fue inmediata.

El incidente es materia de investigación. Las autoridades manejan como hipótesis una posible falla mecánica, aunque aún no se han entregado detalles oficiales sobre las causas del siniestro.