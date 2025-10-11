Los habitantes de Ixtapaluca, en México, se encuentran consternados luego de que se difundiera un video en el que se nota que una jauría de perros ataca a una mujer hasta dejarla herida.

De acuerdo con medios locales, el ataque se registró el pasado domingo 5 de octubre. En las imágenes se nota que la mujer va caminando por la vía púbica cuando dos perros empiezan a intentar morderla. En cuestión de segundos, más de 12 perros se suman al ataque.

La mujer, después de haber recibido varias mordidas, cae al suelo, mientras se queja del dolor. De un momento a otro un conductor, quien se percató de la situación, auyenta a los perros con su auto.

La víctima, en medio de su desespero, corre hacia el carro del hombre para tratar de recibir ayuda. El conductor, de acuerdo a medios mexicanos, llevó a la mujer a un centro asistencial.

En las notas se denuncia que este grupo de perros no es la primera vez que ataca a transeuntes de la zona.

Hasta el momento no hay información sobre la salud de la mujer, pero sí se conoció que ante las denuncias las autoridades rescataron a cuatro perros y nueve cachorros de la zona, que fueron trasladados a un centro de bienestar animal local, donde están recibiendo valoración médica y esterilización.