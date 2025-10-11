Agentes policiales y funcionarios judiciales irrumpieron en medio de un velorio para retirar el cuerpo del fallecido y trasladarlo a un instituto forense, en República Dominicana.

El caso que fue difundido por el programa ‘Primer Impacto’ de Univisión, involucra a Menegildo Abreu, un hombre de 70 años cuyo cadáver fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) con el fin de determinar las causas exactas de su muerte.

De acuerdo con la versión oficial, el procedimiento se ordenó luego de que surgieran sospechas sobre las circunstancias del deceso, pues algunos testigos mencionaron que el campesino habría recibido golpes con un objeto contundente durante un confuso incidente ocurrido días antes.

“Lo que se busca es establecer si hubo violencia o no en su muerte, siguiendo los protocolos legales”, indicó una funcionaria consultada por el medio.

Los familiares de Abreu, sin embargo, manifestaron desconcierto ante la intervención, señalando que el hombre llevaba tres días fallecido y que la situación ha prolongado su dolor. A pesar de la molestia, algunos habitantes de la zona respaldaron el accionar de las autoridades, al considerar que la investigación es necesaria para garantizar transparencia y justicia.

Mientras el INACIF realiza las pruebas correspondientes, la familia espera la entrega del cuerpo para continuar con las honras fúnebres.