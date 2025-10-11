El cuerpo sin vida del segundo de los dos niños que fueron arrastrados el viernes por una corriente a causa de las intensas lluvias en Tegucigalpa, la capital de Honduras, fue hallado por socorristas este sábado, informó el Cuerpo de Bomberos.

Los restos del segundo menor, de ocho años, fueron encontrados en el sector de Cantarranas, un pueblo situado a unos 35 kilómetros de Tegucigalpa.

El primer menor, de doce años, fue hallado a primeras de hoy en un muro de piedra a orillas de una quebrada en el barrio Primero de Diciembre, según informó a los periodistas un oficial del Cuerpo de Bomberos.

💔 “Mis primos se cayeron, se los llevó el agua”



Son las desgarradoras palabras de un niño que también luchaba por salvar su vida, mientras era arrastrado por una fuerte corriente en la colonia Cantarero López, en la capital.



En redes sociales circula el momento en que el… pic.twitter.com/WsMPiCSJjm — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) October 11, 2025

Los menores, que eran primos, fueron arrastrados por las agitadas aguas de una quebrada en el barrio Cantarero López.

Las lluvias que afectan a Honduras desde hace dos semanas han dejado al menos nueve personas muertas y más de 10.000 afectadas hasta hoy, y ante los daños causados por las últimas precipitaciones en Tegucigalpa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el viernes “estado de emergencia”.

Castro indicó que teniendo el cuenta el análisis de los organismos de socorro y el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, se decidió “declarar estado de emergencia en la capital de la República, con el fin de atender a la población, establecer prioridades de acción, ejecutar labores de salvamento, rescate y reconstrucción, y prevenir mayores daños a las personas y sus bienes”.

El viernes por la noche el alcalde de Tegucigalpa declaró alerta roja (evacuación forzosa) en las partes más bajas aledañas al cauce del río Choluteca, que cruza la ciudad.

A raíz del temporal, derivado de fenómenos en el Caribe y el Pacífico, las autoridades de protección declararon hoy alerta roja (evacuación obligada) en cuatro de los 18 departamentos del país, uno en la región central y tres fronterizos con El Salvador.

Uno de los departamentos en alerta roja es Francisco Morazán, centro, donde se localiza Tegucigalpa, una ciudad bastante vulnerable.

Otros cuatro departamentos, dos en el sur, uno en el centro y otro en el oeste, limítrofe con El Salvador y Guatemala, permanecen en alerta amarilla (evacuación preventiva) y seis en alerta verde (preventiva), tres colindantes con Guatemala y dos con Nicaragua.

Las precipitaciones han dejado varias comunidades incomunicadas y la destrucción de obras de infraestructura y cultivos agrícolas, según informes oficiales preliminares.

El mal tiempo, propio de la temporada de lluvia que entre septiembre y noviembre de cada año afecta a Honduras, continuará al menos durante los próximos cinco días, según pronósticos de los organismos de protección civil.