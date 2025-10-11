La líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien el viernes le fue otorgado el Nobel de la Paz 2025, hizo un llamado a participar este sábado en una “oración mundial por la libertad” de los presos políticos en su país, con motivo de la venidera canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el 19 de octubre.

Leer más: 35 palestinos muertos desde que empezó el alto el fuego en Gaza

“Ante la próxima canonización de nuestros queridos santos, José Gregorio y la madre Carmen, vamos a pedir juntos que esta ceremonia tan especial se celebre sin presos políticos”, dijo Machado en un video compartido en la red social X.

La exdiputada invitó a las personas dentro y fuera del país a revisar en redes sociales los lugares escogidos para la actividad.

“Más allá de tu fe, de tus creencias, esta es una ocasión que nos une a todos, porque todos queremos justicia, libertad y paz para Venezuela. Las madres, los familiares, los amigos y los defensores de derechos humanos, todos nos reuniremos en cada plaza, en cada país, en cada rincón del mundo para elevar juntos una plegaria por una Venezuela libre sin presos políticos”, agregó.

No olvide leer: Video: mujer fue atacada por varios perros mientras caminaba por la calle

Esta jornada, convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y a la que se han sumado organizaciones y personalidades, tiene el objetivo de orar, desde plazas públicas, a los que serán declarados primeros santos venezolanos para que su canonización se celebre “sin presos políticos”.

El pasado martes, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) publicó un comunicado en el que señaló la canonización de ambos beatos como “una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas”.

Lea además: El mensaje de María Corina Machado a Maduro: “O acepta los términos de una transición negociada a la democracia o se va sin negociación”

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la “sociedad entera”.

Este pronunciamiento fue rechazado por el Gobierno, que niega que en el país haya presos políticos.

El jueves, la ONG Foro Penal indicó que, al menos hasta el 6 de octubre, se registraban 841 personas detenidas por razones políticas en Venezuela.