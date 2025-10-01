Como Ann-Marie O’Gorman, de 46 años, fue identificada por las autoridades la mujer que falleció, al parecer, por una descarga eléctrica cuando usaba su celular en la bañera.
El caso se registró el pasado 30 de octubre de 2024 en Santry, en Dublín, Irlanda; sin embargo, el informe forense que reveló las causas de la muerte se conoció este 30 de septiembre, casi un año después.
Joe O’Gorman, esposo de la víctima, relató que minutos antes de su muerte, él salió de su vivienda a eso de las 6:40 de la noche para llevar a su hija a un evento. Minutos después, exactamente a las 7:58, decidió llamar a Ann-Marie y sostuvieron una conversación de escasos 23 segundos.
De regreso en casa, el hombre encontró a su esposa recostada a un lado de la bañera y ya no tenía signos vitales. Ante la emergencia, Joe intentó reanimarla pero ya no respondía. Además, se percató de que un cable estaba dentro del agua.
Al encontrar el cable, decidió retirarlo y tirarlo en el lavamanos; seguidamente intentó levantar Ann-Marie, por lo cual también recibió una descarga eléctrica, pero muchos menor.
De acuerdo con el hombre, las sandalias de goma que tenía puestas habrán contribuido a que la descarga eléctrica no fuera tan fuerte.
A pesar de ello, Joe continuó realizando maniobras de resucitación y notó que las manos y pecho de su esposa tenían marcas rojas, por lo que pidió a su hija mayor que llamara a emergencias.
El equipo de emergencia reportó que recibió la llamada a 8:25 y la ambulancia arribó a las 8:38, de inmediato procedieron a atender a la mujer, pero ya no tenía signos vitales.
De acuerdo con el informe revelado por ‘The Sun’, elaborado por la patóloga Heidi Okkers, la víctima presentaba quemaduras de tipo eléctrico en el pecho y el brazo izquierdo; además, presentaba lesiones de espesor completo en el dedo índice y el pulgar derechos.
La experta señaló que a Ann-Marie no se le hallaron rastros de alcohol ni drogas en su organismo.
La investigación realizada por el ingeniero forense Paul Collins señala que el celular de Ann-Marie cayó al agua, y al intentar recuperarlo hizo contacto con el mango metálico de la ducha, lo que causó que la corriente eléctrica atravesara su cuerpo.