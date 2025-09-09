Tras casi cuatro años de búsqueda, la policía de Nueva Zelanda confirmó la muerte de Tom Phillips, el hombre que en 2021 desapareció junto a sus tres hijos en medio de una disputa por la custodia.

Ecuador incauta 103 bienes del grupo Comandos de la Frontera, disidente de las FARC

Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza, según ministro israelí

Boris Johnson recibió más de 200.000 libras tras reunirse con Nicolás Maduro, según ‘The Guardian’

Phillips falleció el pasado lunes 8 de septiembre durante un tiroteo en Waikato, Isla Norte, luego de disparar contra un agente, quien resultó gravemente herido en la cabeza y tuvo que ser sometido a cirugía de urgencia.

En el momento del enfrentamiento, una de sus hijas se encontraba con él pero salió ilesa. Horas más tarde, gracias a la información que aportó la menor, las autoridades localizaron a los otros dos niños en un campamento improvisado a dos kilómetros de distancia.

Tom Phillips, el neozelandés que vivió casi cuatro años en la clandestinidad junto a sus tres hijos pequeños escondido en los bosques, abatido en un tiroteo.



Su historia, marcada por huidas y búsquedas infructuosas, ha mantenido en vilo a país.https://t.co/n44H2wfcB9 pic.twitter.com/3JPNbz4OG2 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2025

Por su parte, la subcomisionada interina de la Policía, Jill Rogers, aseguró que los tres “están bien e ilesos” y fueron trasladados a un lugar seguro para recibir atención médica.

Asimismo, la madre de los menores declaró a Radio New Zealand sentirse aliviada tras el desenlace. “Nos sentimos profundamente agradecidos de que esta dura experiencia haya llegado a su fin”.

A tragic and avoidable ending. I hope they find the other two kids alive and well.

Everybody who helped and supported Tom Phillips over the last 3 years should be ashamed of themselves. pic.twitter.com/emqE6an6M8 — DBBL HPPY 🕊️ (@nachomadness) September 8, 2025

¿Cuándo Tom Phillips se llevó a sus hijos?

Phillips se había llevado a Ember de 9 años, averick de 10 y Jayda de 12 en diciembre de 2021, después de perder el proceso legal de custodia contra su expareja.

En 2023 estuvo involucrado en el robo de un banco y , un atraco a un supermercado en 2024.