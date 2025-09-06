Más de 11 millones de visualizaciones en TikTok tiene hasta la fecha el video en el que una joven mexicana contó su experiencia con un embarazo críptico, también conocido como embarazo oculto o silencioso, en el que la persona se entera de la gestación en una etapa muy avanzada o incluso cuando ha llegado el momento de dar a luz.

Lea: Video: Shakira lloró en pleno concierto mientras interpretaba canción relacionada con Piqué

Yesenia Figueroa relató en su video que ella se enteró de su embarazo en noviembre de 2022, tan solo 15 horas antes del parto, cuando fue de urgencia a un centro médico por fuertes cólicos que ya no podía soportar.

Comenzó a sentir el dolor tres días antes de buscar ayuda médica. Al principio creyó que se trataba de cólicos menstruales, a los que ya estaba acostumbrada por problemas hormonales que también le provocaban irregularidad menstrual.

Lea: Netflix revela el primer avance de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

Sin embargo, sospechó que algo no iba bien cuando pasaron dos días de intenso dolor y aún no menstruaba. El tercer día en la madrugada le dijo a sus padres que ya no soportaba “los cólicos” y decidió ir a la urgencia de un hospital.

El personal médico que la atendió le realizó exámenes de sangre y orina. Yesenia Figueroa les dijo que sentía cólicos, pero “multiplicados por diez”.

Lea: ‘Noviembre’, la cinta colombiana sobre la Toma del Palacio de Justicia, estrenará el 2 de octubre

Por su cabeza no pasó la idea de que podría tratarse de un embarazo porque no había presentado los principales síntomas, como el crecimiento del abdomen. Por esto la sorpresa fue mayúscula cuando se enteró.

Una médica le hizo una ecografía y Yesenia Figueroa notó la expresión de sorpresa en el rostro de la profesional de la salud cuando observó a través de una pantalla lo que ella tenía en su vientre.

Lea: Estudio sugiere que las personas con trastornos psiquiátricos suelen tener parejas con condiciones similares

La médica llamó a uno de sus compañeros para que le ayudara a confirmar. La joven, al ver sus expresiones, se preocupó y les preguntó qué ocurría, sin tener idea de lo que estaba por escuchar.

Los médicos le comunicaron que estaba embarazada, pero que además ya estaba en trabajo de parto, pues tenía ocho meses de gestación.

El dolor que sentía Yesenia Figueroa no eran cólicos menstruales, eran contracciones. El bebé estaba casi listo para salir de su vientre.

“No tenía vientre, mi vientre no estaba grande ni nada (...) Yo me asusté, yo tenía a mi mamá al lado, aventé la mano de la doctora y le dije: ‘¿Qué pasa?, ¿qué tengo?’. Y me dice: ‘Tú estás embarazada y tu bebé ya quiere nacer’”, contó la joven.

Lea: ¿Cuántas tazas de café se debe tomar al día para alargar la vida?

Luego fue trasladada a otro hospital, donde 15 horas después de la noticia dio a luz. Allí también le explicaron lo que es un embarazo críptico y los cuidados que debía tener posterior al parto.

La historia de esta joven sorprendió a miles de internautas. Algunos no tenían idea de que existía este tipo de embarazo y otros confesaron que es uno de sus “mayores miedos”.