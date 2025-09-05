La influencer brasileña Jacqueline Barbosa Nascimento, de 22 años, fue encontrada sin vida este miércoles en la represa Jaguara, ubicada en el municipio de Igaratá, Brasil. La joven había desaparecido días antes, tras salir a dar un paseo en moto acuática junto a un grupo de personas que había conocido recientemente.

Le puede interesar: La ONU advierte que la respuesta al narcotráfico debe respetar el derecho internacional

De acuerdo con información publicada por el medio brasileño ‘Metrópoles’, Nascimento participaba en un recorrido en moto acuática cuando desapareció en el agua. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y, finalmente, el Cuerpo de Bomberos localizó su cuerpo en la represa.

Las primeras hipótesis señalan que la creadora de contenido se habría ahogado durante el paseo. No obstante, las investigaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Vea aquí: Terremoto en Afganistán deja 6.700 casas destruidas y 500.000 personas afectadas

La muerte de Jacqueline ha provocado una ola de mensajes de tristeza en su perfil de Instagram, donde sumaba más de 12.000 seguidores. En la plataforma, la joven compartía con frecuencia fotografías de sus viajes, actividades cotidianas y pasatiempos; de hecho, sus últimas publicaciones corresponden precisamente al viaje en el que perdió la vida.

El testimonio de una amiga cercana

Entre las voces que han expresado su pesar está Gabrielle Reis, amiga íntima de la influencer. En declaraciones recogidas por ‘Metrópoles’, relató: “Conocí a Jaque a través de una amiga hace muchos años, y desde entonces hemos sido inseparables. Siempre fue una chica muy dulce y cariñosa, siempre pensando en los demás. Era una buena persona, una buena amiga”.

Lea también: EE. UU. despliega 10 cazas F-35 en Puerto Rico: se intensifica lucha contra carteles de droga en el Caribe

Reis también reveló que ni ella ni el círculo cercano de Jacqueline estaban de acuerdo con el viaje que decidió realizar. “Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera porque ninguno de nosotros podría seguirle el ritmo (...) Luego nos estuvo dando la lata toda la semana, diciendo: ‘Vamos, vamos’. Al final, fue”.

No es el primer accidente de este tipo

Jacqueline Nascimento formaba parte de la creciente comunidad de influencers y modelos jóvenes en Latinoamérica que han ganado visibilidad en redes sociales en los últimos años. Su repentina muerte se suma a una serie de tragedias recientes que han conmocionado al público en la región.

Le sugerimos: Hamás publicó un nuevo vídeo de dos rehenes cuando se cumplen 700 días de ofensiva

Los accidentes en moto acuática y otros deportes acuáticos son una preocupación recurrente en Brasil. De acuerdo con datos de la Marina de Brasil, cada año se registran decenas de incidentes relacionados con el uso de este tipo de embarcaciones, muchos de ellos vinculados a la falta de experiencia o medidas de seguridad.

En la represa Jaguara, lugar donde ocurrió el accidente de Jacqueline, se han reportado previamente casos de ahogamientos, lo que hasta el momento mantiene en alerta a las autoridades locales.