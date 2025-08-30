El asesinato de Xiomara Huertas Mechato, una estudiante de Administración de Empresas de 18 años, ha causado indignación en Perú y en la comunidad internacional.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de agosto, lo que desató una intensa búsqueda. Cuatro días después, el 23 de agosto, su cuerpo fue hallado, enterrado a más de cuatro metros de profundidad en el patio de la vivienda de sus tíos.

Las autoridades informaron que el cuerpo estaba dentro de una bolsa, amarrado del cuello, con un trapo en la boca, y cubierto con un cuero de vaca y desechos fisiológicos con el fin de ocultar el olor. La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

El principal sospechoso es Jorge Silva Álvarez, de 43 años, tío político de la víctima, quien habría confesado el crimen a su familia. De acuerdo con medios locales, incluso fingió preocupación y participó en la búsqueda de la joven.

Tras conocerse su presunta responsabilidad, vecinos intentaron lincharlo al momento de su captura. Familiares de la víctima aseguraron que, pese a usar perros rastreadores, no pudieron ubicar el cuerpo antes porque el acusado habría contaminado el terreno con desechos para despistar.

“Habíamos traído dos veces al perro y no podíamos detectar el cuerpo, porque este señor hacía sus necesidades prácticamente encima”.

Además, añadió detalles sobre cómo dieron con el cuerpo. “Nos dimos cuenta que Xiomara estaba ahí, estaba el cuerpo sin vida. Lamentablemente la policía tuvo que resguardarlo, porque el señor, todavía con lo que ha hecho, pedía que lo cuiden, que él se sentía culpable y ahí ya había aceptó la responsabilidad”, señaló.

Según las autoridades, Silva Álvarez tiene además un antecedente de 2014 por denuncias de tocamientos indebidos a una menor, caso que, según allegados, nunca recibió la sanción adecuada y que, de haberse resuelto, pudo evitar esta tragedia.

Actualmente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer adelanta las investigaciones por presunto feminicidio, mientras familiares y amigos de Xiomara exigen justicia y castigo ejemplar.