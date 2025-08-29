Xiomara Huertas Santiago, una joven peruana de 18 años, quien permanecía desaparecida desde el pasado 19 de agosto, fue asesinada. Así confirmaron las autoridades en las últimas horas.

Leer también: Asesinan a la famosa ‘influencer’ Esmeralda FG junto a su esposo e hijos

La denuncia la hizo su madre, Milagros. Relató que ese día su hija salió de su vivienda pero no regresó. Fue buscada intensamente por familiares y amigos por varios días.

Su asesinato se confirmó luego de que un grupo de jóvenes notara movimientos extraños en un corral dentro de una propiedad que pertenece a la tía de la joven. El cuerpo de Xiomara fue hallado maniatado y enterrado cerca de una letrina improvisada.

El hallazgo tiene conmocionado al distrito de La Arena, en Piura, Perú, pues precisamente el tío político de la joven sería el principal sospechoso del asesinato, pues la misma Xiomara había denunciado que estaban siendo acosada por el hombre.

El hombre, identificado como Jorge Silva Álvarez, esposo de la tía de Xiomara, se encontraba en la propiedad en el momento del hallazgo. Fue detenido de inmediato, pero mientras intentaban trasladarlo a una estación de Policía fue golpeado por pobladores y familiares de la víctima.

Importante: Prohíben sustancia usada en esmaltes de uñas semipermanentes por ser potencialmente tóxicos

Inclusive, las autoridades tuvieron que lanzar gas lacrimógeno para contener la situación, porque un grupo de personas atacaron a un vehículo policial.