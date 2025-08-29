Una mujer británica llamada Michelle Philpots padece desde hace más de 30 años amnesia anterógrada, un tipo de pérdida de memoria que le impide formar y retener nuevos recuerdos. Por esto su esposo, Ian Philpots, se toma la tarea de contarle cada día los momentos más importantes de su vida juntos.

Lea: En septiembre se podrá ver la segunda ‘Luna de sangre’ del año: ¿será visible desde Colombia?

La pareja reside en la localidad de Spalding, situada en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra. Todos los vecinos están al tanto de la situación de Michelle Philpots, por lo que la saludan con naturalidad aunque ella no recuerde sus rostros ni sus nombres.

Y es que, según medios ingleses, Michelle Philpots despierta cada día sin poder recordar el día anterior. El daño cerebral que le causó la amnesia anterógrada le fue detectado tras dos accidentes de tránsito que sufrió en 1985 y en 1990.

Lea: La IA estaría cerca de lograr una comunicación entre humanos y animales como sepias, delfines y monos

La capacidad para formar nuevos recuerdos la perdió desde 1994. Desde entonces, solo rememora información anterior a sus accidentes, sobre todo de su niñez, como canciones, la dirección de la casa donde vivía cuando era pequeña, nombres de sus familiares y de personas que no ve desde hace décadas.

Sin embargo, todo lo que ha ocurrido después de 1994, como su boda con Ian Philpots en 1997, la olvida cada día al quedarse dormida. Por esto el hombre diseñó un sistema que ayuda a Michelle Philpots a orientarse en su propia casa.

Lea: ‘La Chilindrina’ reveló cómo será su funeral: “Tengo preparado mi ataúd”

Ian Philpots se encarga de que su esposa se “entere” cada día de cómo es su vida desde más de 30 años, con ayuda de notas adhesivas, calendarios, alarmas, agendas electrónicas y fotografías puestos por toda la casa.

“Las notas son mi vida, sin ellas estaría perdida”, ha manifestado Michelle en varias entrevistas.

La historia de Michelle Philpots inspiró una película

El caso de Michelle Philpots y su esposo Ian Philpots sirvió de inspiración para la famosa comedia romántica estadounidense ‘Como si fuera la primera vez’, estrenada en 2004.

Protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, esta película narra la historia de un veterinario marino, Henry Roth, que se enamora de una profesora de arte llamada Lucy Whitmore.

Lea: ¿Cuál es la principal causa de divorcios en Colombia, la plata o infidelidades?

Cuando se entera de que Lucy sufre amnesia y se olvida de él cada noche al dormir, Henry decide enamorarla todos los días.