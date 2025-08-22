La cantante Lucero Aglae Armenta Cavazos, más conocida como ‘La Wera’, fue asesinada el pasado martes en la colonia Lomas de San Martín, municipio de Pesquería, en México.

La artista interpretaba cumbia colombiana y era la vocalista de varios grupos de este género, entre ellos ‘Renacimiento Vallenato’.

De acuerdo a información preliminar, la mujer fue atacada a bala, al interior de una vivienda marcada con el número 424 de la calle Maratea, donde un hombre ingresó al sitio y obligó a la cantante a tirarse al suelo, para segundos después dispararle en dos oportunidades.

La acompañante de la víctima informó a las autoridades y pidió ayuda médica, sin embargo, cuando los paramédicos llegaron a la vivienda, ‘La Wera’ ya no tenía signos vitales.

las autoridades mexicanas investigan los móviles del crimen y han recolectado testimonios, grabaciones e indicios materiales que permitan la captura de los responsables.