El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este viernes en que una supuesta carta suya dirigida al financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, y publicada por el rotativo The Wall Street Journal es “falsa”, al tiempo que afirmó que si existiera una “prueba contundente” de su implicación en los crímenes del fallecido magnate ya sus enemigos la hubieran usado.

“El Wall Street Journal publicó una carta FALSA, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El mandatario hace referencia a un artículo publicado este jueves por el diario, en el que este revela el contenido “obsceno” de una misiva supuestamente enviada por el ahora presidente a Epstein, con el que Trump compartió una amistad hace décadas.

En su mensaje, el republicano repitió que le dijo al propietario del conglomerado que engloba a The Wall Street Journal, Rupert Murdoch, “que era una estafa, que no publicara esta historia falsa”, por lo que volvió a amenazar con que lo demandará “a él y a su periódico de mala muerte”.

En otra publicación separada Trump concluyó que “si hubiera una ‘prueba concluyente’ sobre Epstein”, los demócratas - a los que acusa sin pruebas de orquestar este “bulo”- la habrían usado en su contra.

“¡¡¡PORQUE NO TENÍAN NADA!!!”, reiteró.

Según el WSJ, la exasistenta de Epstein, Ghislaine Maxwell -que cumple una pena de 20 años en prisión por ser cómplice del magnate-, recopiló cartas de Trump y de otros socios de Epstein para incluirlas en un álbum de 2003 como regalo de cumpleaños para el fallecido.

En concreto, una carta firmada por Trump y revisada por el Wall Street Journal contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda dibujada, supuestamente por el mandatario, con un rotulador.

El medio incide en que la firma de Trump aparece garabateada bajo la cintura de la mujer, “imitando el vello púbico”. La carta concluye además con una frase de Trump: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”.

La publicación de este artículo del WSJ llega en un momento en que el escándalo de Jeffrey Epstein resurge en EE.UU., después de que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeran en una investigación que el magnate no tenía una “lista de clientes” famosos a los que chantajeaba.

El FBI y el DOJ también confirmaron la muerte por suicidio de Epstein -desmintiendo así la teoría conspiranoica de que había sido asesinado para proteger a sus conocidos- y anticiparon que no publicarían más pesquisas del caso.

Los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA) están insatisfechos con los hallazgos de dicha investigación, pues Trump, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron antes del comienzo de esta Administración revelar “la verdad” sobre el caso.