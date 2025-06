La Universidad de Harvard rindió un tributo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con unas sentidas palabras de algunos de sus compañeros de clase, amigos, personal y profesores del alma mater de la que se graduó en 2022.

Este 18 de junio y a nueve días del atentado que lo tiene en estado crítico, la Harvard Kennedy School, la escuela de Gobierno de la prestigiosa universidad, dedicó un extenso escrito también a Melissa Hortman, congresista demócrata e igualmente egresada y recientemente tiroteada junto a su esposo en Estados Unidos.

“La comunidad de Harvard Kennedy School está profundamente triste y en shock por los dos tiroteos de los egresados en incidentes aislados este mes, ambos presuntamente víctimas de violencia política”, expresaron.

“Hay algunos estudiantes que te enseñan más de lo que les puedes enseñar. Miguel fue uno de esos estudiantes. Sus ideas sobre proyectos de infraestructura pública y su experiencia trabajando con el Metro de Bogotá fue extraordinaria”, manifestó Jeffrey Liebman, profesor de Política Social y director del Taubman Center for State and Local Government.

Por su parte, David King, también docente de políticas públicas, aseguró que el precandidato “caminó por la HKS con ojos abiertos y con un corazón abierto. Estaba profundamente optimista por el futuro de Colombia, y estaba comprometido por ese futuro”.

Y agregó: “Trágicamente se convirtió en el foco para unir a Colombia alrededor de un futuro menos polarizado”.

A su vez, Matt Andrews, el profesor titulado en Desarrollo Internacional expresó lo que representaba Uribe Turbay en las clases: “Que mente inquisitiva y alma tan generosa. Su espíritu elevó la sala. Y elevaría a un país. Me rompe el corazón el hecho de que algunas personas no vean o no aprecien esto”.

Sus compañeros también honraron al congresista que se debate entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Uno de esos fue Rafi Barbash quien aseveró que durante el tiempo que lo conoció se dio cuenta de su “consistente liderazgo” al igual que “su inquebrantable compromiso como hombre de palabra que siempre ha sido profundamente inspirador".