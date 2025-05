Alex Valencia, un joven colombiano de 23 años, vive un drama en Estados Unidos. En los últimos días se conoció su historia, que relata que de un momento a otro se desmayó y cuando despertó se dio cuenta que le habían amputado sus parte de sus extremidades.

La historia del colombiano empieza desde el 2023, cuando decidió irse a Estados Unidos. Se estableció en el estado de Alaska. Más tarde, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración (ICE) por un altercado con un amigo.

Su reclusión en una cárcel local fue lo peor que le pudo pasar. De acuerdo al relato de su madre, Sandra Isabel Valencia, a Blu Radio, un día recibió una llamada y le explicaron que su hijo estaba delicado, que debió ser sometido a una cirugía y que estaba en coma debido a una infección que adquirió en el Centro de Reclusión de Fairbanks.

“Está en coma, me dijeron. No entendía nada. A los tres días que lo amputan del codo para abajo del brazo izquierdo, a los 11 días el doctor me dice: ‘Debe tomar una decisión, me mostró cómo tenía los pies, me dijo que había amputar”, declaró Sandra Isabel.

El mismo medio nacional puedo contactar a Alex, quien relató lo que le sucedió, aunque aún está sin explicarse cómo fue que perdió parte de su brazo, pierna y pies.

“Creo que los mismos que me trajeron tienen la culpa, por decirlo así, porque yo perdí el conocimiento y yo no me acuerdo muy bien de muchas cosas cuando entré al hospital”, dijo Alex.

Contó que estando detenido y enfermo, sufrió un desmayo, y luego no recuerda más. “Me acuerdo de antes y a mediados, pero ya en el momento en el que yo pierdo el conocimiento, pasaron cosas que, pues no le sé contar muy bien”, dijo Valencia desde el hospital.

“Yo perdí el conocimiento totalmente. No me acuerdo de nada”, agregó Alex, quien, en palabras de su madre, asegura que la bacteria la había adquirido por las malas condiciones de salubridad en el lugar donde estaba detenido.

“Eran unas condiciones de sanidad bastante precarias, es lo poco que él recuerda”, dijo la madre de Alex.

A Sandra Isabel le negaron la visa para ir a Estados Unidos y en Colombia hace colectas para Alex, que tiene la intención de adquirir prótesis que le permitan valerse por sí mismo.