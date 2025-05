Un extraño caso tiene como protagonista a un colombiano en Estados Unidos luego de que fuese detenido por el Servicio de Control de Inmigración (ICE) y tras unos días en un centro de reclusión de la agencia le informaron a sus familiares que tuvo que ser sometido a una cirugía para amputar varias extremidades.

Alex Valencia, de 23 años, según le relató su madre Sandra Isabel Valencia a Blu Radio, viajó hasta el país norteamericano en búsqueda de una mejor calidad de vida. Para ello se fue por República Dominicana en 2023 y se estableció en el estado de Alaska.

Allá estaba viviendo con un amigo y su esposa con los que tuvo un enfrentamiento por lo que fue enviado a una correccional. Hasta ese lugar fue una amiga de su mamá para llevarle unos medicamentos, sin embargo, no lo pudo ver.

Los agentes del ICE le comentaron que Alex estaba bien y prefería no ver a nadie. De allí no supieron más hasta un día que la madre recibió una llamada explicándoles el estado de salud del joven.

Le dijeron que se encontraba delicado que debió ser sometido a una cirugía y que había estado en coma debido a una infección que adquirió en el Centro de Reclusión de Fairbanks.

“Está en coma, me dijeron. No entendía nada. A los tres días que lo amputan del codo para abajo del brazo izquierdo, a los 11 días el doctor me dice: ‘Debe tomar una decisión, me mostró cómo tenía los pies, me dijo que había amputar”, memoró en Blu Radio Sandra Isabel los momentos de terror que vivió escuchando el parte médico.

Los médicos también le advirtieron que de no tomar una decisión, lo más probable era que su hijo se moría. “A él se le dañaron los órganos y dijeron que era un milagro de Dios”, relató.

Y agregó que tras esto “luego le quitan el respirador, el oxígeno se baja, se queda sin vida por un momento y sufre de una pulmonía muy severa por lo que tienen que trasladarlo a otro hospital. Allá, efectivamente sigue en coma, le hacen una serie de cosas y está más consciente, pero no podía hablar”.

Alex ya pudo hablar con su madre a quien le contó que donde estaba recluido no tenían los mejores cuidados. No contaban ni siquiera con agua, según lo que le contó Alex aún ingresado en un hospital en “condiciones delicadas” pero ya consciente.

“Dice que no se acuerda. Cuando se despierta en el hospital y estando así. Dice que no tuvo tiempo ni de llorar”, apuntó en el mencionado medio.

Ahora piden apoyo al Gobierno para que sea repatriado a Colombia y esté bajo el cuidado de su familia mientras se recupera y asimila la amputación de parte de su brazo y pierna.