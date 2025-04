Un hombre confesó haber enterrado a su suegra, de 90 años, en el patio de su casa durante un año. El insólito hecho ocurrió en Santa Rosa del Conlara, localidad cercana a la frontera con Córdoba, en Argentina.

Leer más: Anuncian cortes eléctricos en Barranquilla y el sur del Atlántico para este jueves

Según declaró el hombre, identificado como Jorge Gaguini, de 67 años, la adulta mayor falleció por causas naturales y la habría enterrado de esa manera porque ‘no tenían recursos económicos para pagar un sepelio’.

“No les alcanzaba el dinero para un cajón (...) ¿Sabes cuánto nos cubría PAMI para el entierro? 15 mil pesos. Ni para la cremación nos alcanzaba, que es lo que nos había pedido la vieja y nosotros no se lo pudimos dar. Fue una salida momentánea, para poder sortear la situación”, aseguró Gaguini a las autoridades, justificando lo sucedido.

La mujer pasó enterrada en el patio de la casa durante un año, y tanto su hija, Blanca Provenza, como su yerno continuaron cobrando su jubilación como si estuviese viva.

Sin embargo, el hombre reconoció que cometió un grave error. “Fue un error no pedir ayuda al Municipio, no sabíamos para dónde correr. Incluso hablé con la doctora de cabecera porque ya teníamos que terminar con esta situación y no sabíamos cómo”, dijo Gaguini en el interrogatorio.

Ver también: Detalles del asalto en aeropuerto de Riohacha: capturados tenían chaleco antibalas y equipos para interceptar llamadas

Este episodio ha dejado consternada a la comunidad de San Luis, el cual ha generado una ola de indignación tras conocerse el macabro secreto.

De acuerdo a información preliminar, la administradora de pensión le solicitó al hombre, la semana anterior, una prueba de supervivencia de la adulta mayor, y al no tenerla terminó confesando lo que había hecho junto a su esposa, e hija de la víctima.

La autopsia

Las autoridades confirmaron, mediante la autopsia, que la mujer de 90 años había fallecido por causas naturales, y no tenía señales de violencia o intervenciones externas.

“No se encontraron indicios ni causas directas de muerte violenta evaluables al momento del examen, por lo que se consideran causas compatibles con un origen natural”, precisó el informe de Gustavo Lafourcade, médico forense.