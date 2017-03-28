Fallece Agustina, la hermana menor de los Castro

Agustina del Carmen Castro Ruz, hermana menor de Fidel y Raúl Castro, falleció el domingo en La Habana a los 78 años, según confirmó este lunes a Efe su hermana Juanita Castro, que reside en Miami (EE.UU.) desde hace 52 años.

Juanita Castro, de 83 años, se enteró de la muerte de Agustina por su otra hermana, Emma, que reside en México.

Aunque manifestó su pesar y tristeza por la muerte de Agustina, subrayó que decidió no viajar a Cuba para asistir a los funerales.

'Lamentablemente las cosas (la situación política) no han cambiado, no tengo ni el ánimo ni la disposición de ir para allá', dijo Juanita Castro, quien no ha regresado a Cuba en 52 años y no cree que lo vaya a hacer nunca más, según manifestó.

Juanita Castro no habló de las causas de la muerte de su hermana, pero sí lo hizo en unas declaraciones previas a un diario de Miami, en las que señaló que Agustina, que estaba 'muy enfermita y muy depauperada', falleció por complicaciones de una fractura de cadera.

La herida 'se le infectó y todo fue peor', dijo Juanita Castro, autora del libro 'Fidel y Raúl, mis hermanos. La historia secreta' (2009) en el que no ahorró críticas a sus hermanos revolucionarios.

Hasta ahora en Cuba no se ha informado oficialmente de la muerte de Agustina Castro Ruz, quien vivía en La Habana junto a su hija Lina Rodríguez Castro y nunca ocupó un puesto público.

Agustina Castro se casó con el pianista Silvio Rodríguez Cárdenas, quien no tenía una buena relación con su familia política y emigró a Estados Unidos en la década de los años 90.

El matrimonio tuvo tres hijos y los dos varones residen en Orlando (centro de Florida), donde el pianista murió. Ambos hijos viajaron a Cuba para el funeral de su madre, quien había pedido que, a su muerte, cremaran su cuerpo, lo que se hizo el mismo domingo.

Juanita Castro, quien durante muchas décadas regentó una farmacia en Miami, una actividad que echa de menos porque le gustaba y era una manera de 'servir la comunidad', mantuvo contacto con sus hermanas durante todo el tiempo que ha vivido fuera de Cuba.

Con los varones, en cambio, nunca volvió a relacionarse, según dijo a Efe.

De los siete hijos de Ángel Castro Argiz y Lina Ruz, Angelita (1923), Ramón (1924), Fidel (1926), Raúl (1931), Juanita (1933), Emma (1935) y Agustina (1938), solo quedan tres con vida.

Además de Raúl, actual presidente de Cuba, viven Juanita y Emma, que reside en México.

Ángela Castro Ruz, la mayor de los hermanos, murió a los 88 años en el año 2012; mientras que Ramón, de 91, y Fidel, el líder de la Revolución cubana, de 90, fallecieron el pasado año.