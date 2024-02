Choque entre un carro y una moto dejó un muerto en San Juan del Cesar

El occiso fue identificado como Manuel de Jesús Gámez Pérez, de 28 años, conocido en la región como ‘Mane’. Este hombre se movilizaba junto a otra persona en un automóvil y cuando el conductor habría intentado esquivar una motocicleta se salió de la vía e impactó contra un árbol a orilla de la carretera.

Sobre la persona herida no se tiene mayor conocimiento por cuanto no se ha establecido si fue el motociclista o el acompañante de la víctima mortal, ya que hasta la publicación de esta nota periodística las autoridades no habían entregado un reporte oficial.