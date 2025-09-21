Como resultado de controles de prevención en las vías principales de La Guajira, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dio a conocer que, a la altura del kilómetro 23, fue capturado Reinaldo de Jesús Reyes Ortega, de 59 años de edad, por el delito de falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, luego de presentar una licencia de tránsito falsa mientras se movilizaba en una motocicleta de placas MDI22F. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de Riohacha.

De igual manera, en la misma vía, las unidades de tránsito lograron la captura de Juan Camilo Carvajal Pérez, de 19 años de edad, por el delito de receptación. Al verificar los antecedentes de la motocicleta Suzuki, línea 100, placa HHU16B, en la que se movilizaba, se evidenció un requerimiento por hurto vigente desde 2019 en Santa Marta.

Asimismo, en el kilómetro 75, fue capturado Víctor Alfonso Romero Epiayú por el delito de receptación, al ser sorprendido con una motocicleta AKT, línea Accent, modelo 2018, que presentaba reporte de hurto desde el año 2019. El vehículo, avaluado en $12 millones, fue recuperado y entregado a la autoridad competente.

Finalmente, en la vía nacional, sector Paradero-Maicao, kilómetro 96, se realizó la incautación de 5.000 unidades de cigarrillo extranjero, avaluados en $5 millones, transportados en un vehículo Mazda, donde su propietario no presentó documentación que acreditara la legalidad de la mercancía. El caso fue dejado a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, sede Maicao.

Cortesía Policía incauta cigarrillos de contrabando en La Guajira.

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, comandante encargado del Departamento de Policía Guajira, indicó: “Estos resultados reflejan el esfuerzo de nuestros uniformados por fortalecer la seguridad vial y prevenir los delitos en las carreteras del departamento”.