Un hecho de violencia se registró en la tarde del pasado miércoles 25 de marzo en el municipio de Soledad, donde un joven fue asesinado a bala y el presunto responsable fue capturado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Jackson de Jesús Medina Mendoza, de 23 años, conocido como ‘Tomasito’.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia, el hecho ocurrió en el barrio Villa Valery, en inmediaciones del puente que comunica con Siete de Abril y el barrio Los Almendros, cuando el joven se encontraba frente a un establecimiento comercial y fue interceptado por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, unidades de la SIJIN lograron la captura en flagrancia de Jesús Daniel Portacio Herazo, de 19 años, a quien le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo pistola, cartuchos calibre 9 milímetros y una motocicleta.

Según las autoridades, el capturado registra dos anotaciones judiciales por los delitos de receptación y porte ilegal de armas de fuego.

Las primeras hipótesis indican que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre integrantes del grupo armado organizado ‘EGC’, por hechos ocurridos el pasado 20 de febrero.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que avanzan en las investigaciones para esclarecer completamente los móviles de este homicidio.