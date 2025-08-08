La inseguridad y la violencia se han ido tomando poco a poco las calles en la localidad Metropolitana de Barranquilla, trastornando la paz y la tranquilidad a la que estaban acostumbrados sus habitantes.

Fue así como en horas de la madrugada de este viernes 8 de agosto un sicario a pie asesinó a balazos a un hombre de 28 años de edad que se encontraba en el interior de un billar ubicado en el barrio La Sierrita.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Johan Alberto Blanco Gerónimo.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 12:45 a. m., Blanco Gerónimo se encontraba dentro un billar llamado ‘El Imperio Rojiblanco’, ubicado en la carrera 3C con calle 74A, mientras departía con varias amistades.

En medio del juego de billar, un desconocido ingresó portando un arma de fuego y, al ubicar a Johan Alberto, este apuntó la pistola contra él y le propinó varios disparos para luego huir del lugar.

Tras ser atacado, la víctima fue auxiliada y trasladada por sus amigos hasta la clínica San Ignacio, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

EL HERALDO conoció que el hoy occiso contaba con una anotación en el sistema del INPEC con medida de detención domiciliaria. Asimismo registraba siete anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, hurto y fuga de preso.

Cabe reseñar que la zona en la que se perpetró el atentado es de injerencia del grupo criminal ‘Los Costeños’.