Qatar Energy suspendió la producción de gas natural licuado por cuestiones de seguridad, después de que dos de sus instalaciones hayan sido atacadas, según ha informado la compañía este lunes.

“Gran oleada” de ataques contra Irán no ha ocurrido pero será “pronto”, advierte Donald Trump

Los ataques militares estaba dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed, ha explicado la empresa, propiedad del Estado de Catar.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, ante lo que Irán ha respondido de momento con ataques a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países de la región.

La compañía catarí de energía no ha ofrecido detalles sobre los daños sufridos por sus instalaciones y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible

El brent sube un 6,7 %

Entretanto, el impacto económico mundial ya se empieza a sentir en medio de este conflicto.

El petróleo Brent subía a media jornada de este lunes un 6,7 % en el mercado de futuros de Londres, después de haber escalado un 13 % horas antes -superando los 80 dólares- ante temores de escasez de suministro.

El barril de crudo del mar del Norte para entrega en mayo se negociaba a 77,75 dólares antes de las 12 GMT en el ICE londinense, un 6,7 % más que al cierre del viernes, en una sesión altamente volátil.

Durante la madrugada, y como primera reacción a los ataques de este fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán, el brent llegó a tocar un máximo de 82,37 dólares, un incremento superior al 13 %.