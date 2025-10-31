Una pareja de nacionalidad lituana ha causado controversia en redes sociales tras intentar escalar el monte Rysy, el punto más alto de Polonia, con su bebé de nueve meses en brazos y sin el equipo de seguridad necesario.
A B-King y Dj Regio Clown los llevaron a un taller mecánico para asesinarlos: ‘El Pantera’ y ‘El Comandante’, los presuntos responsables
La teoría de inminentes ataques de Estados Unidos dentro de territorio venezolano toma fuerza en medios estadounidenses
Muere un hombre en Malasia tras ser atacado por una manada de elefantes
El monte Rysy, ubicado en los Montes Tatras, alcanza una altura de 2.499 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas extremas, especialmente durante el otoño.
A pesar de las advertencias de los guías locales, los padres decidieron continuar su ascenso por un sendero cubierto de hielo y nieve dura.
Durante la travesía, la pareja ignoró las recomendaciones de expertos y no portaba crampones ni equipo especializado, lo que aumentó el riesgo de accidente. Al llegar a la cima, se dieron cuenta de que el descenso era demasiado peligroso y solicitaron ayuda.
Un guía polaco, Szymon Stoch, acudió al rescate y descendió con el bebé en brazos, mientras los padres bajaron por su cuenta sin sufrir lesiones graves. Sin embargo, el episodio provocó una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales.
Asimismo, el video del rescate se viralizó rápidamente, generando indignación entre usuarios que calificaron la acción de los padres como “irresponsable” e “injustificable”.
Muchos argumentaron que exponer a un bebé a condiciones invernales extremas representa una falta grave de cuidado y sentido común.
Las autoridades del Parque Nacional de los Tatras recordaron que está prohibido ingresar a las zonas de alta montaña sin el equipo adecuado, y anunciaron que revisarán las normas de seguridad para evitar que hechos similares se repitan.