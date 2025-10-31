Una pareja de nacionalidad lituana ha causado controversia en redes sociales tras intentar escalar el monte Rysy, el punto más alto de Polonia, con su bebé de nueve meses en brazos y sin el equipo de seguridad necesario.

A B-King y Dj Regio Clown los llevaron a un taller mecánico para asesinarlos: ‘El Pantera’ y ‘El Comandante’, los presuntos responsables

La teoría de inminentes ataques de Estados Unidos dentro de territorio venezolano toma fuerza en medios estadounidenses

Muere un hombre en Malasia tras ser atacado por una manada de elefantes

El monte Rysy, ubicado en los Montes Tatras, alcanza una altura de 2.499 metros sobre el nivel del mar y presenta condiciones climáticas extremas, especialmente durante el otoño.

A pesar de las advertencias de los guías locales, los padres decidieron continuar su ascenso por un sendero cubierto de hielo y nieve dura.

‼️🤱🏔️ Indignación por una pareja que intentó escalar el pico más alto de Polonia portando su bebé de 9 meses: un guía tuvo que rescatarlos al descender



La pareja lituana ha sido muy criticada tras intentar escalar el monte Rysy con su bebé de nueve meses pic.twitter.com/LnnmThUtP0 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 23, 2025

Durante la travesía, la pareja ignoró las recomendaciones de expertos y no portaba crampones ni equipo especializado, lo que aumentó el riesgo de accidente. Al llegar a la cima, se dieron cuenta de que el descenso era demasiado peligroso y solicitaron ayuda.

Un guía polaco, Szymon Stoch, acudió al rescate y descendió con el bebé en brazos, mientras los padres bajaron por su cuenta sin sufrir lesiones graves. Sin embargo, el episodio provocó una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales.

X @EvaGonzale9678 Padres pusieron en riesgo a su bebé en Polonia

Asimismo, el video del rescate se viralizó rápidamente, generando indignación entre usuarios que calificaron la acción de los padres como “irresponsable” e “injustificable”.

Muchos argumentaron que exponer a un bebé a condiciones invernales extremas representa una falta grave de cuidado y sentido común.

Tego się nie da skomentować.

Proponuję nagłośnić sprawę, by nagrodzić bohaterstwo pana Szymona Stocha 🔥

Uwaga: uratował niemowlę, które zostało zawleczone przez własnych rodziców na Rysy... W warunkach zimowych.

Za Tatromaniakiem... pic.twitter.com/eIPfQdsYk1 — Agata Puścikowska (@APuscikowska) October 21, 2025

Las autoridades del Parque Nacional de los Tatras recordaron que está prohibido ingresar a las zonas de alta montaña sin el equipo adecuado, y anunciaron que revisarán las normas de seguridad para evitar que hechos similares se repitan.